Camere: servizio civile, clima, canone ed esercito

Keystone-SDA

Riprendono alle 08.00 i lavori sotto la Cupola, in quella che sarà un lunga giornata sia per il Consiglio nazionale che per quello degli Stati. Entrambe le Camere affronteranno infatti una seduta pomeridiana, che si protrarrà fin verso le 19.00.

(Keystone-ATS) Sbrigata, a Camere riunite, l’elezione di due giudici del Tribunale federale in avvio di mattinata, il Nazionale si chinerà dapprima su una serie di interpellanze urgenti sul tema dei dazi e della politica estera del Consiglio federale.

I deputati passeranno poi alla modifica della legge sul servizio civile. L’intento del governo, con questo disegno, è quello di ridurre le ammissioni al servizio civile attraverso l’introduzione di alcune misure.

Bisognerà in seguito trattare – la stessa cosa faranno gli Stati – le proposte della Conferenza di conciliazione in merito al progetto che prevede di qualificare lo stalking come reato, ancorandolo nel Codice penale. Fra i due rami resta una divergenza, riguardo al perseguimento d’ufficio o a querela di parte di tale comportamento.

Il pomeriggio sarà invece interamente dedicato – è previsto che si continui anche domani mattina – all’iniziativa “Per una politica energetica e climatica equa: investire per la prosperità, il lavoro e l’ambiente” (Iniziativa per un fondo per il clima). Il testo mira a creare un fondo le cui risorse confluirebbero, tra le altre cose, in misure per il potenziamento delle fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica o della decarbonizzazione dei trasporti, degli edifici e dell’economia. Il governo è contrario.

Agli Stati, nel menù, dopo le divergenze riguardo alla legge sull’approvvigionamento elettrico, vi è il prosieguo del dibattito sulla ripartizione del canone radiotelevisivo. Il progetto di revisione legislativa prevede che i media privati ricevano una quota maggiore, ossia il 6-8% invece del 4-6% attuale. Dopo il voto sull’entrata in materia di un paio di settimane fa, i “senatori” procederanno con la deliberazione di dettaglio.

In seguito, sarà la volta dell’iniziativa “Per una Svizzera che si impegna” (Iniziativa Servizio civico). In marzo, il Nazionale ne ha chiaramente raccomandato la bocciatura senza un controprogetto, giudicandola troppo cara e pericolosa per la difesa del Paese. Dello stesso parere è la commissione preparatoria degli Stati.

Nel programma del pomeriggio spicca invece la modifica della legge militare. Con questo disegno, il Consiglio federale vuole strutturare la scuola reclute e i corsi di ripetizione in maniera più flessibile e più conforme al sistema di milizia e migliorare la protezione dalle ciberminacce. Inoltre, vengono formalizzati i principi di base degli affari di compensazione nell’ambito degli acquisti di materiale d’armamento all’estero.