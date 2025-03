Camere: Moutier, asilo, Credit Suisse e imposizione individuale

Keystone-SDA

Riprendono nel pomeriggio i lavori alle Camere federali, col Consiglio nazionale (14.30-21.45) che inizierà la seduta con la tradizionale "Ora delle domande" per poi concentrarsi, a livello di divergenze, sul progetto volto a introdurre lo stalking nel Codice penale.

3 minuti

(Keystone-ATS) A differenza del Nazionale, per gli Stati quello di stalking dovrebbe essere configurato quale reato di messa in pericolo e non quale reato di evento: una persona sarebbe quindi già punibile semplicemente per il suo comportamento persecutorio, a prescindere dal fatto che il libero modo di vivere della vittima ne risulti limitato o meno.

La Camera del popolo si esprimerà in seguito sul decreto federale sulla modifica territoriale dei cantoni Berna e Giura necessario per il passaggio del comune di Moutier al Giura, previsto il 1° gennaio 2026. Gli Stati avevano dato il loro “ok” mercoledì scorso.

Il Nazionale discuterà poi delle modifiche del Codice civile (CC) e del Codice di procedura civile (CPC) che hanno come obiettivo il rafforzamento del diritto all’autotutela – cioè la possibilità di intervenire direttamente – del possessore del fondo. Concretamente, ciò significa che, in futuro, dovrebbe essere facile e meno burocratico far sgomberare gli occupanti abusivi – “squatters” – da un immobile o da un terreno.

La Camera del popolo discuterà anche, a livello di divergenze, delle modifiche alla legge sull’asilo volte ad innalzare la sicurezza del personale e degli ospiti nei Centri federali di asilo (CFA). In agenda figura pure una sessione straordinaria denominata “Asilo e sovranità”. Verranno discusse cinque mozioni dell’UDC e una della Commissione delle istituzioni politiche che chiede di intensificare i controlli ai confini della Svizzera.

Una seduta molto intensa attende il Consiglio degli Stati, che si riunirà dalle 15.15 alle 21.00. I “senatori” inizieranno la giornata affrontando le conseguenze del tracollo di Credit Suisse. La Camera dei cantoni si chinerà sul rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta, presentato lo scorso dicembre, esaminando tutta una serie di proposte riguardanti le banche, che vanno dal rafforzamento del ruolo di vigilanza della FINMA ad un inasprimento della politica dei bonus.

Altro grosso tema all’ordine del giorno: il controprogetto indiretto all’iniziativa popolare “Per un’imposizione individuale a prescindere dallo stato civile (Iniziativa per imposte eque)”. Come quest’ultima, anche la controproposta prevede il passaggio all’imposizione individuale dei coniugi in Svizzera, ponendo così fine alla discriminazione fiscale delle coppie sposate, denunciata dal Tribunale federale quarant’anni fa.

Le discussioni erano iniziate la scorsa settimana, ma erano state interrotte per motivi di tempo. Vista l’importanza degli oggetti figuranti oggi all’origine del giorno, non è sicuro che il dibattito potrà concludersi in tempo. L’esito della riforma è ad ogni modo appeso a un filo: l’entrata in materia era stata votata con un solo voto di scarto.