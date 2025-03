Camere: iniziativa servizio civico in agenda

Riprendono stamane i lavori alle Camere federali fino alle 13.00. Nel pomeriggio, i gruppi PS e Verdi sentiranno i candidati del Centro al Consiglio federale, Markus Ritter (SG) e Martin Pfister (ZG), al posto della dimissionaria Viola Amherd.

(Keystone-ATS) La settimana scorsa è toccato a PLR, UDC e Verdi liberali ascoltare i due candidati ufficiali del Centro. PLR e UDC non hanno espresso preferenze, mentre il PVL ha fatto eccezione, precisando che il consigliere di Stato Martin Pfister avrebbe espresso posizioni più vicine al loro partito su alcuni punti. Oltre a PS e Verdi, che comunicheranno nel tardo pomeriggio le loro considerazioni, anche i partiti “borghesi” – PVL incluso – potrebbero rifarsi vivi per eventuali “endorsement” alla vigilia del voto che si terrà mercoledì mattina a camere riunite.

Ma prima del grande giorno, l’agenda dei lavori del Consiglio nazionale prevede per oggi la modifica della Legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (PC) – estensione dell’obbligo di prestare servizio in alcuni casi, mentre i civilisti potrebbero essere obbligati ad assolvere una parte del servizio nella PC – e l’iniziativa popolare che mira ad introdurre un servizio civico.

La proposta di modifica costituzionale vuole fare in modo che le persone di cittadinanza svizzera prestino “servizio a beneficio della collettività e dell’ambiente” sotto forma di servizio militare o di un altro servizio di milizia equivalente. La competente commissione raccomanda di bocciare la proposta senza controprogetto. A suo parere il testo va respinto poiché, anche in futuro, lo scopo fondamentale dell’obbligo di prestare servizio deve rimanere quello di garantire l’apporto di personale all’esercito e alla protezione civile e non quello di imporre ai cittadini l’adempimento di compiti a favore della collettività e dell’ambiente.

Al Consiglio degli Stati, i “senatori” tratteranno invece, a livello di divergenze, la Legge sull’energia e sui mercati all’ingrosso, nonché la legge sul trasporto merci.

In agenda anche tutta una serie di atti parlamentari di pertinenza del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni riguardanti il mandato pubblico della Posta, la protezione del bestiame dai lupi – e i costi che si devono assumere i Cantoni a tale riguardo – e dei fiumi.