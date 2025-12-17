Camere: Iniziativa alimentazione e pacchetto sgravi

Riprendono oggi i dibattiti alle Camere federali, con i due rami del Parlamento che si ritroveranno anche nel pomeriggio. Prima dell'inizio vero e proprio delle discussioni, l'Assemblea federale dovrà eleggere diversi magistrati.

(Keystone-ATS) Al Consiglio nazionale si terranno in seguito due dibattiti d’attualità: il primo affronterà temi legati all’energia e alla protezione del clima, il secondo invece tratterà la questione dei dazi con gli Stati Uniti d’America.

In seguito, la camera riprenderà il dibattito riguardante l’iniziativa popolare sull’alimentazione. Dalle prime schermaglie in aula dovrebbe essere chiaro che il plenum raccomanderà la bocciatura del testo. Anche il controprogetto proposto dalla sinistra e dai Verdi liberali dovrebbe venir bocciato.

Iniziativa alimentazione

L’iniziativa, il cui nome per esteso è “Per un’alimentazione sicura – mediante il rafforzamento di una produzione nazionale sostenibile, più derrate alimentari vegetali e acqua potabile pulita (Iniziativa sull’alimentazione)”, chiede un riorientamento in favore della sicurezza alimentare e di una quantità sufficiente di acqua potabile. Il testo prevede anche di aumentare il tasso di autonomia alimentare netto della Confederazione, che dovrebbe passare dall’attuale 46% ad almeno il 70%.

Fra gli altri temi in agenda figura l’Accordo di libero scambio con la Thailandia e col Kosovo e la revisione parziale della tassa sul traffico pesante.

Pacchetto sgravi 2027

Giornata pesante anche agli Stati che dovranno principalmente occuparsi delle misure di sgravio applicabili dal 2027 al budget della Confederazione. Questo pacchetto avrà vita difficile in Parlamento. La commissione competente della camera dei Cantoni propone infatti di rinunciare a 603 milioni di risparmi, sui 2,396 miliardi previsti nel 2027.

Concretamente, la commissione raccomanda di alleggerire il bilancio federale di 1,79 miliardi di franchi nel 2027. Dal canto suo, il Consiglio federale vuole risparmiare in totale 2,396 miliardi di franchi. Anche per gli anni successivi, 2028 e 2029, la commissione intende attenuare il progetto governativo (circa 3 miliardi di sgravi) e propone di rinunciare a un buon quinto del volume di risparmi (a 2,35 e 2,48 miliardi).

Il pacchetto di economie presenta circa 60 misure. La commissione si è opposta a diversi tagli nei settori della formazione e della ricerca. Ad esempio, le tasse d’iscrizione degli studenti dei Politecnici federali dovrebbero essere più elevate rispetto a quelle attuali, ma nettamente inferiori a quelle previste dal Consiglio federale per il 2027. Tra gli altri tagli respinti figurano i risparmi per i programmi Gioventù e Sport, le sovvenzioni per le attività extrascolastiche dei bambini, e vari progetti legati alle scuole universitarie, InnoSuisse e la promozione della formazione continua.

La commissione ha inoltre sostenuto la decisione del Consiglio federale di sospendere le spese per la cooperazione internazionale fino al 2030. Ciò consentirà un risparmio di 107 milioni nel 2027, 167 milioni nel 2028 e 234 milioni nel 2029.