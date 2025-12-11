Camere: fuochi d’artificio, verso future restrizioni

Keystone-SDA

Comincia oggi l'ultimo giorno della seconda settimana di sessione. Il Consiglio nazionale (08.00-13.00) dovrà occuparsi, fra le altre cose, dell'iniziativa sui fuochi di artificio e del controprogetto elaborato dalla sua commissione preparatoria.

(Keystone-ATS) L’iniziativa popolare “Per una limitazione dei fuochi d’artificio” chiede una maggiore protezione delle persone, degli animali e dell’ambiente dal rumore e dalle emissioni causati dai fuochi d’artificio. Sono previste alcune eccezioni per i grandi eventi sovraregionali, sulla base di deroghe concesse dai Cantoni.

La Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del nazionale propone un controprogetto indiretto più flessibile che mira a ridurre al minimo gli effetti nocivi. Il controprogetto intende estendere l’obbligo di permesso di acquisto e di utilizzo e disciplinare in modo più dettagliato le competenze dei Cantoni per limitare l’uso dei fuochi d’artificio.

Il Consiglio federale è contrario sia all’iniziativa che al controprogetto poiché, a suo avviso, vanno troppo lontano: restringono eccessivamente il margine di manovra dei Cantoni e potrebbero danneggiare il settore. L’esecutivo si è dichiarato tuttavia favorevole al divieto dei fuochi d’artificio destinati esclusivamente a produrre un’esplosione, senza effetti luminosi. Infatti, questo tipo di fuochi è considerato fastidioso da un numero crescente di persone.

Il programma del Consiglio degli Stati (08.15-13.00) prevede, in apertura, diversi temi di competenza del Dipartimento dell’economia, cui seguirà la riforma del Codice penale e la riforma della pena detentiva a vita. In futuro, una persona condannata alla prigione a vita dovrà trascorrere almeno 17 anni in carcere, invece di 15 come adesso, prima di poter beneficiare di una liberazione con la condizionale. Il Nazionale crede che le nuove disposizioni non debbano valere per chi sta già scontando una pena detentiva a vita. Gli Stati la pensano diversamente su questo punto della riforma.

Sbrigato questo dossier, ad attendere i “senatori” saranno una serie di mozioni sull’asilo. In agenda anche una mozione che chiede di proteggere meglio la proprietà intellettuale dagli abusi dell’IA e un’altra che propone il divieto in Svizzera di hosting di pornografia infantile.