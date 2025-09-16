La televisione svizzera per l’Italia

Camere: esecuzioni e fallimenti, energia, traffico regionale

Keystone-SDA

Il Consiglio nazionale discuterà oggi della modifica della legge in materia di esecuzioni e fallimenti. L'obiettivo è ammodernare il settore, facendo capo alla digitalizzazione e puntando anche su una maggiore protezione dei creditori.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Anche se già oggi il settore è fortemente digitalizzato, tanto che circa l’80% delle esecuzioni è effettuato per via elettronica, il governo intende spingersi oltre. Prevede l’introduzione dell’obbligo per gli uffici delle esecuzioni di indicare sull’estratto del registro se la persona è iscritta o meno fra gli abitanti del luogo. L’indicazione che il debitore non vi figura mette in guardia il creditore e permette di contrastare gli abusi, secondo l’esecutivo.

Al Consiglio degli Stati, dopo aver esaminato le divergenze che ancora l’oppongono al Nazionale in merito alla Legge sull’energia, discuterà del credito d’impegno destinato a indennizzare l’offerta di trasporto del traffico regionale viaggiatori (TRV) per il periodo 2026-2028.

Nel suo messaggio, il Consiglio federale ha chiesto quasi 3,4 miliardi. L’importo tiene conto di una riduzione del livello dei fondi federali destinati al trasporto regionale dal 2027 in linea con il pacchetto di sgravio del Consiglio federale.

La proposta governativa prevede che, a partire da quell’anno, i costi non coperti pianificati vengano ridotti del 5%. Questo taglio è stato criticato dalla Commissione dei trasporti che propone al plenum di aumentare il credito di 160 milioni di franchi.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR