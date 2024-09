Camere: diritti in ambito immobiliare e messaggio ERI

(Keystone-ATS) Riprendono stamane i lavori delle Camere federali. Il Consiglio nazionale (8.00-13.00) si occuperà di questioni legali relative agli immobili e in particolare di come meglio tutelare i diritti degli acquirenti quando ci sono difetti di costruzione.

Il tema è già stato trattato dalle due Camere e permangono alcune divergenze. Quella popolo si è finora spinta più lontano della consorella e la commissione preparatoria raccomanda al plenum di restare sulle sue posizioni per quanto riguarda la tempistica della segnalazione dei difetti.

Il Nazionale si occuperà in seguito di due iniziative parlamentari che vogliono modificare la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) per rafforzare la protezione contro le esecuzioni ingiustificate. A seguire, una serie di atti parlamentari di competenza del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).

Piatto forte del Consiglio degli Stati (8.15-13.00) sarà la promozione dell’educazione, della ricerca e innovazione (messaggio ERI). Il messaggio ERI elaborato dal Consiglio federale prevede investimenti fino a 29,2 miliardi di franchi per il periodo 2025-2028.

Si tratta di una somma senz’altro importante, ma giudicata insufficiente dagli ambienti accademici. Ma, come ricorderà senz’altro in aula il Consiglio federale, di più non si può fare a causa della situazione tesa delle finanze federali. Fatta eccezione per il decreto sul finanziamento delle strutture di ricerca d’importanza nazionale, la commissione preparatoria della Camera dei cantoni propone di aderire a tutti i disegni del governo e di confermare i limiti di spesa proposti dall’esecutivo.