Camere: asilo, esercito, protezione civile e WEF

(Keystone-ATS) Riprendono alle 08.00 i lavori del Consiglio nazionale, che oggi terrà anche una seduta pomeridiana. In apertura sarà chiamato a concedere la garanzia federale alle rivedute costituzioni cantonali di Berna, Vaud, Ginevra e Giura.

La Camera del popolo si esprimerà in seguito sulla revisione legislativa che permetterà a chi si trova in Svizzera ed è coinvolto in una procedura civile estera di essere sentito o interrogato in teleconferenza anche senza autorizzazione ufficiale.

L’ordine del giorno prevede anche l’esame di una modifica della legge sull’asilo (LAsi) volta a migliorare la sicurezza del personale nonché dei richiedenti asilo nei centri della Confederazione (CAF). In particolare, il Consiglio federale intende creare una base legale per definire esplicitamente i settori in cui la SEM può applicare la coercizione o adottare misure di polizia per garantire la sicurezza e l’ordine nonché le possibilità di delegare le competenze nel settore a fornitori di prestazioni di sicurezza o alle competenti autorità cantonali di polizia. Inoltre, verrebbero regolamentati nella LAsi i provvedimenti disciplinari, le perquisizioni e la possibilità di trattenere un ospite per una durata massima di due ore.

Il Nazionale dovrà anche esaminare la nuova Legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero, che mira ad assoggettare le infrastrutture strategiche dell’economia energetica alla lex Koller. Il Consiglio degli Stati ha bocciato la riforma in febbraio, ma la Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Nazionale propone al plenum di confermare l’entrata in materia decisa in prima lettura.

Nel pomeriggio la Camera del popolo esaminerà il messaggio sull’esercito 2024. Nel suo progetto il Consiglio federale ha proposto un limite di spesa di 25,8 miliardi di franchi per il periodo 2025-2028. In giugno, il Consiglio degli Stati ha sostenuto un aumento del tetto di 4 miliardi di franchi a 29,8 miliardi.

Da parte sua il Consiglio degli Stati si riunirà unicamente la mattina, essendo nel pomeriggio prevista una escursione a Basilea, città di provenienza della presidente della Camera Eva Herzog.

Prima i “senatori” dovranno però esaminare la revisione parziale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC). Per garantire sufficiente personale alla Protezione civile, l’obbligo di prestare servizio sarà esteso in alcuni casi e i civilisti potranno essere obbligati ad assolvere una parte del servizio nella protezione civile.

La Camera dei cantoni sarà in seguito chiamata a discutere del decreto federale che sostiene le misure adottate dai Grigioni per garantire la sicurezza del Forum economico mondiale (WEF) anche nel periodo 2025-2027. La Confederazione dovrebbe mettere a disposizione un effettivo massimo di 5’000 militari e contribuire alle spese di sicurezza per un importo massimo di 2,55 milioni di franchi annui.