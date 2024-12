Camere: ancora preventivo, 13esima AVS e asili nido

Per il secondo giorno consecutivo il Consiglio nazionale discuterà del preventivo 2025 della Confederazione. Tra le decisioni prese ieri spicca la concessione all'esercito per 530 milioni di franchi supplementari rispetto al progetto governativo.

(Keystone-ATS) Oggi, la Camera del popolo dovrà pronunciarsi su ulteriori misure di risparmio, in particolare riguardanti la cooperazione internazionale. A tale riguardo, la commissione preparatoria propone una decurtazione di 250 milioni.

Il Consiglio degli Stati da parte sua inizierà la seduta con uno dei piatti forti di questa sessione invernale: il Messaggio concernente l’attuazione e il finanziamento dell’iniziativa per una 13esima mensilità AVS.

Nelle intenzioni del governo tale supplemento dovrà venir versato una volta all’anno, in dicembre, per un costo annuale stimato di 4,2 miliardi. Per finanziare queste maggiori uscite, il Consiglio federale propone un supplemento Iva di 0,7 punti percentuali.

Ma, alla luce delle proiezioni corrette riguardanti l’evoluzione del primo pilastro, la commissione competente del Consiglio degli Stati, pur essendo d’accordo col principio, pensa che non sia urgente decidere adesso. La situazione del fondo di compensazione AVS non dovrebbe peggiorare seriamente fino al 2029. Per questo motivo oggi la questione del finanziamento non sarà trattata.

Altro tema all’ordine del giorno: il sostegno alla custodia di bambini complementare alla famiglia. La commissione competente propone un assegno modellato sull’esempio degli assegni familiari. Tale assegno ammonterebbe ad almeno 100 franchi mensili per ciascun figlio affidato almeno un giorno alla settimana a un’istituzione e aumenterebbe di 50 franchi per ogni mezza giornata supplementare nell’arco di una settimana.

Da notare che in entrambe le camere la seduta sarà interrotta già a mezzogiorno per lasciare spazio ai festeggiamenti per i nuovi presidenti, rispettivamente Maja Riniker (PLR/AG) al Nazionale e Andrea Caroni (PLR/AR) agli Stati.