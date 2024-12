Camere: acciaierie, cooperazione e dogane

Riprendono stamane i lavori delle Camere federali. Il Consiglio nazionale aprirà la seduta (8.00-13.00) occupandosi della modifica della Legge sull'approvvigionamento elettrico.

(Keystone-ATS) In particolare tratterà uno dei temi caldi del momento, ossia l’esenzione da parte delle tasse di utilizzo della rete elettrica per le ultime due acciaierie svizzere, che si trovano in grosse difficoltà.

Le aziende sono chiamate a soddisfare diverse condizioni per ottenere l’aiuto. Poiché ieri il Consiglio degli Stati le ha inasprite, il progetto di legge torna oggi sui banchi della Camera del popolo.

Sarà in seguito la volta del credito d’impegno per la cooperazione internazionale dal 2025 al 2028, che continua a dividere. Mentre il governo chiedeva 9,66 miliardi di franchi, in un primo tempo il Nazionale era disposto a sbloccare solo 9,31 miliardi. Nel frattempo gli Stati hanno proposto un compromesso, ossia di portare il totale a 9,51 miliardi di franchi.

Il plenum si occuperà poi di pace nel Nagorno-Karabakh, di una dichiarazione di riconoscimento del genocidio degli yazidi e di una serie di oggetti di competenza del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), in particolare di Legge sui dati dei passeggeri aerei.

Gli Stati (8.15-13.00) tratteranno dapprima della revisione totale della legge sulle dogane. Il poderoso progetto è di natura tecnica e riguarda questioni come la digitalizzazione, il profilo professionale dei funzionari doganali e il trattamento dei dati personali sensibili. La Camera del popolo ha deciso di introdurre delle agevolazioni amministrative per le aziende. Ora tocca a quella dei Cantoni.

Il plenum tornerà poi ad occuparsi del tema che ha maggiormente caratterizzato l’intera sessione invernale, ossia il preventivo 2025. Ieri il Nazionale ha mantenuto una serie di divergenze, tanto che a questo punto non si può escludere una conferenza di conciliazione.

Sarà poi la volta della modifica della legge sull’energia e di una seria di interventi di competenza del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC).