Cambio cassa malati, in Ticino alto potenziale di risparmio

Keystone-SDA

Ginevra, Ticino e Basilea Città sono i cantoni in cui passare a un'altra cassa malati comporta un maggiore potenziale di risparmio.

(Keystone-ATS) Lo evidenzia uno studio di Axa, stando al quale sono in particolare i giovani adulti a poter trarre vantaggi da un cambio di assicurazione di base.

Considerando tutte le fasce di età, hanno usufruito del risparmio più elevato le persone che hanno cambiato cassa malati nel canton Ginevra (576 franchi), in Ticino (570) e a Basilea Città (553), emerge da un rapporto sul tema realizzato dal gruppo assicurativo. Esso si fonda su oltre 54’000 avvicendamenti effettuati nell’autunno 2025.

Al contrario, i cantoni dove il risparmio sui premi 2026 è stato inferiore sono Obvaldo (298 franchi), Appenzello Interno (314) e Lucerna (340). Ciò potrebbe dipendere dal fatto che in questi casi il livello dei premi è tendenzialmente più basso, ha spiegato, citata in una nota diramata oggi, Alexandra Gmür, responsabile Prevenzione e promozione salute presso Axa.

Le persone che sono passate a un’offerta migliore per le proprie esigenze hanno economizzato in totale circa 23 milioni di franchi, vale a dire una riduzione media di 426 franchi pro capite. “Per quanto si tratti di una cifra leggermente inferiore rispetto all’anno scorso, in proporzione è comunque ancora un importo considerevole”, ha commentato l’esperta.

La categoria che più dovrebbe verificare anno per anno con attenzione la propria situazione è quella di chi ha fra i 19 e i 25 anni. “Pagano tendenzialmente molto per le poche prestazioni di cui usufruiscono”, ha motivato sempre Gmür.

Per quel che concerne i giovani uomini, cambiando cassa malati si possono risparmiare addirittura fino a 925 franchi nel canton Ginevra, fino a 814 a Basilea Città e fino a 800 nel Giura. Per le donne, il guadagno raggiunge i 784 franchi nei Grigioni, i 728 in Ticino e i 690 a Zurigo.