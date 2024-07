Calo dei risultati di Swatch non preoccupa sindaco di Bienne

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) La flessione del giro d’affari e degli utili di Swatch Group non preoccupa il sindaco di Bienne (BE) Erich Fehr secondo il quale la città, che ospita la sede principale dell’azienda, non dipende troppo dall’industria orologiera.

Un decimo dei salariati che abita a Bienne lavora oggi nell’industria orologiera, ha dichiarato Fehr in un’intervista pubblicata oggi sul SonntagsBlick. Mezzo secolo fa era ancora superiore al 50%, ha aggiunto.

Se gli orologi sono sempre stati importanti e continueranno a esserlo per Bienne e la regione del Giura, oggi la zona ospita ormai tutta la gamma dell’industria di precisione, sottolinea il sindaco socialista. “Oggi siamo così diversificati che è possibile assorbire questo genere di cose”, ha proseguito Fehr, interrogato sui risultati semestrali del gruppo orologiero pubblicati a metà luglio.

Fehr non è ancora in grado di quantificare l’impatto di questo risultato sul gettito fiscale della città. L’ammontare delle imposte che Swatch deve pagare è concordato con il Cantone, ragione per cui la città non dispone di alcune informazioni, ha affermato. Ma per le imprese, lo sviluppo economico e il gettito fiscale non sono direttamente collegati, ha dichiarato Fehr.

Nel primo semestre dell’anno, Swatch ha risentito del rallentamento della domanda sul mercato cinese, uno dei più importanti per il gruppo: il suo fatturato è sceso del 14% e l’utile del 70% rispetto ai record registrati l’anno precedente.