Calida vende azienda francese di mobili da giardino

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Calida cede l’ultima impresa del suo portafoglio non in linea con la strategia, l’azienda francese di mobili da giardino Lafuma Mobilier. Il gruppo si concentrerà ora esclusivamente sulla sua attività di base, cioè la biancheria intima.

Il gigante industriale francese Peugeot Frères ha presentato un’offerta vincolante per Lafuma Mobilier, ha indicato oggi la ditta con sede a Sursee (LU). La transazione dovrebbe concludersi nel corrente terzo trimestre. Il prezzo di vendita non è stato reso noto.

Lafuma Mobilier opera in circa 40 paesi, impiega 300 persone e l’anno scorso ha contribuito al fatturato del gruppo Calida con 49 milioni di euro (48 milioni di franchi al cambio attuale). Opera in modo redditizio, era stato ripetutamente affermato in passato.

Calida considera la vendita un passo importante nel processo di riorganizzazione strategica avviato un anno fa. I vertici prevedono ora per il 2024 un fatturato di 111 milioni di franchi per le attività continuative, in flessione del 5% rispetto all’anno precedente. Il risultato operativo dovrebbe essere compreso tra 0 e -1 milioni, a fronte dei 2 milioni (in positivo) del 2023.

Le novità odierne sono state accolte bene in borsa: in mattinata il titolo guadagnava circa il 3%. Dall’inizio dell’anno l’azione è salita del 4%, mentre sull’arco di 52 settimane la performance rimane negativa nella misura del 13%.

Calida ha radici che risalgono al 1858, quando nella zona di Münigen, a Sursee, vennero inaugurati un impianto di follatura e uno di torcitura della seta. Il marchio Calida è stato introdotto nel 1929. Nel 1987 l’impresa venne quotata in borsa. Oggi Calida è una realtà con oltre 2500 dipendenti.