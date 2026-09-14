Calida condannata a Parigi in relazione a vendita Lafuma Mobilier

Keystone-SDA

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Il gruppo Calida è stato condannato al risarcimento di circa 6,4 milioni di euro nella controversia relativa alla vendita della sua divisione di arredamento da giardino Lafuma Mobilier.

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(Keystone-ATS) Il Tribunale delle attività economiche di Parigi (ex Tribunale commerciale) ha accolto in parte, in primo grado, la richiesta di indennizzo presentata dall’acquirente, Peugeot Frères Industrie, ha reso noto oggi l’azienda elvetica con sede a Sursee (LU).

Peugeot Frères chiedeva inizialmente 39 milioni di euro in relazione al contratto di compravendita firmato nel 30 luglio 2024. Finora non sono state fornite informazioni sui motivi specifici alla base dell’istanza. La sentenza non è definitiva e può essere impugnata.

Due anni fa Calida aveva ceduto lo specialista francese di arredi da esterno e da giardino a Peugeot Frères Industrie, per “risanare il portafoglio dei marchi” e concentrarsi nuovamente sul proprio core business. Lafuma Mobilier aveva registrato un fatturato di 48,9 milioni di euro (46,6 milioni di franchi) nel 2023.

Nella nota, l’azienda di Sursee afferma che “prende atto della sentenza” e, “dopo un esame approfondito”, valuterà l’opportunità di presentare ricorso. Aggiunge inoltre che il pagamento dei danni e interessi derivanti dalla sentenza avrà un impatto negativo sul risultato dell’esercizio 2026 per un importo approssimativamente equivalente.