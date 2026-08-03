Caldo estremo non dà tregua in Gb, mai un clima così secco a luglio
Mai un mese di luglio così secco in quasi due secoli di dati scientifici validati in Inghilterra e Galles. A certificarlo sono i numeri "provvisori" elaborati dai meteorologi del Met Office britannico, a conferma di tutta una serie di anticipazioni.
(Keystone-ATS) Stando ai dati resi pubblici oggi, il livello di piogge censite è stato il più basso da quando esistono le rilevazioni, ossia dal 1836.
Il numero si unisce all’impennata della stima dei morti provocati dagli effetti del caldo estremo che continua a non dare tregua a varie aree del Regno Unito, al pari di altri Paesi europei, in una serie di ondate verificatesi già a maggio e a giugno prima che a luglio.