Calcio: Milan, è morto Franco Baresi

Keystone-SDA

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Il calcio italiano è in lutto: nella notte è morto Franco Baresi. La bandiera milanista aveva 66 anni.

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(Keystone-ATS) Lo annuncia il Milan su X: “La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio – si legge – e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta di Franco Baresi sono le stesse che ogni tifoso rossonero fa a sé stesso in un’ora così dura”.