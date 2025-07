Calciatore Diogo Jota morto in incidente stradale

Keystone-SDA

Il giocatore del Liverpool Diogo Jota è morto in un incidente stradale a Zamora, in Spagna. Secondo quanto riporta 'AS' il veicolo su cui viaggiava con suo fratello, anch'egli deceduto, è bruciato dopo essere uscito di strada.

(Keystone-ATS) Attaccante del Liverpool e del Portogallo, Diogo Jota aveva 28 anni e si trovava in Spagna in vacanza.

Secondo zamora24horas.com, l’auto sulla quale viaggiava con il fratello Andrè, anche lui calciatore del Penafiel, dopo essere uscita di strada, ha preso fuoco.

L’incidente si è verificato intorno all’una e trenta all’altezza del chilometro 65 della A-52 nel territorio di Cernadilla.

Diogo Jota si era appena sposato con la sua fidanzata, Rute Cardoso. Il matrimonio si è svolto il 22 giugno. Le foto mostravano la coppia con i loro tre figli: Denis (2021), Duarte (2023) e una figlia nata nel 2024, il cui nome non è stato rivelato.