Calca allo stadio di Algeri, i morti salgono a tre, 81 i feriti

Keystone-SDA

È salito a tre morti e 81 feriti il bilancio della calca avvenuta ieri allo stadio 5 Luglio 1962 di Algeri, capitale dell'Algeria, durante la partita tra Mc Alger e Nc Magra, valida per l'ultima giornata del campionato algerino Ligue 1.

(Keystone-ATS) Lo ha annunciato il ministero della Sanità in un comunicato diffuso questa mattina. Il dicastero ha reso pubblici i dati aggiornati: 38 feriti sono stati accolti all’ospedale universitario di Beni Messous, dove si registrano anche i tre decessi; 27 feriti sono stati ricoverati all’ospedale di Ben Aknoun e altri 16 a quello di Bab El Oued.

La maggior parte dei feriti, informa ancora la nota, è stata dimessa dopo le cure: 32 da Beni Messous, 24 da Ben Aknoun e 14 da Bab El Oued. Il ministro della Sanità, Abdelhak Saihi, ha ordinato a tutti i centri coinvolti di mobilitare mezzi e personale per garantire l’assistenza ottimale ai pazienti fino alla loro completa guarigione.

Diversi video diffusi sui social, diventati virali in poche ore, mostrano una calca tra i tifosi della squadra della capitale, simile a un’onda umana, che ha spinto decine di supporter presenti nella zona bassa della tribuna a precipitare nell’area riservata alla stampa.

Il doloroso incidente ha portato all’annullamento della cerimonia di premiazione, trasformando la festa per il titolo in una tragedia per il club di Algeri, campione per la seconda stagione consecutiva.