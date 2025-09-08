La televisione svizzera per l’Italia

Cade il governo Bayrou, Assemblée Nationale nega la fiducia

Keystone-SDA

È caduto dopo meno di 9 mesi il governo francese del centrista François Bayrou. L'Assemblée Nationale, davanti alla quale si era presentato con un discorso di politica generale, ha votato oggi a larga maggioranza contro la fiducia: 194 voti a favore, 364 contrari.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La differenza fra sì e i no al governo Bayrou è stata decisamente più ampia del previsto. I voti della coalizione della maggioranza erano stati calcolati alla vigilia in 220, mentre soltanto 194 di quelli previsti sono stati depositati nell’urna.

Hanno invece fatto il pieno, e oltre, le opposizioni dell’intera gauche e dell’estrema destra.

