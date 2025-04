Cade con auto alle cascate del Niagara, sopravvive per miracolo

Keystone-SDA

Un uomo di 42 anni è sopravvissuto per miracolo dopo un salto nel vuoto alle cascate del Niagara nello stato di New York.

1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo quanto ha raccontato la polizia del parco, l’uomo ha sfondato una recinzione dal lato americano delle cascate con il suo pick-up ed è precipitato nella gola del fiume Niagara, ma è riuscito a uscire dal veicolo gravemente danneggiato e mettersi in salvo.

Le cause dell’incidente restano ignote e le autorità hanno avviato un’indagine con l’assistenza del New York State Police Bureau of Criminal Investigation e dell’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Niagara, poiché non è chiaro come l’uomo sia finito oltre la recinzione verso la gola del fiume.

La polizia ha spiegato che è stato portato in un ospedale della zona in ambulanza, dove è stato curato per ferite non gravi.