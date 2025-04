Bus invece di treni fra Domodossola e Milano in estate

Keystone-SDA

Chi vorrà raggiungere quest'estate Milano in treno passando per l'asse del Sempione dovrà armarsi di pazienza. I tempi di percorrenza si allungheranno di almeno un'ora a causa di lavori, hanno annunciato oggi le FFS.

(Keystone-ATS) Trenitalia amplierà il “corridoio di quattro metri” tra Domodossola e Milano e il cantiere comporterà la chiusura totale della tratta. I treni EuroCity (EC) non potranno circolare dall’8 giugno al 27 luglio e dal 30 agosto al 13 settembre.

Per i passeggeri provenienti dalla Svizzera saranno messi a disposizione autobus sostitutivi dalla città piemontese. Essi però inevitabilmente prolungheranno la durata del viaggio e ridurranno il numero di posti rispetto al solito.

Nello stesso periodo sono previsti lavori fra Ginevra e Briga (VS), indicano le Ferrovie federali. Per attutire l’impatto degli inconvenienti, FFS e Trenitalia offriranno ulteriori bus di rimpiazzo fra la città di Calvino e il capoluogo lombardo, con fermata intermedia a Martigny (VS). Sono previsti due collegamenti giornalieri a giugno e settembre e tre a luglio.

Inoltre, in settimana verrà ridotto (da quattro a tre) il numero di EC sia sulla tratta Basilea-Berna-Milano sia su quella Ginevra-Briga-Milano. Invariata invece l’offerta nei week-end (quattro collegamenti).

Secondo le FFS, il servizio sulla linea del Sempione sarà ridotto per diversi anni: non si prevede un ritorno alla normalità prima dell’estate del 2027.