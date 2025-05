Bus di pellegrini cade in un precipizio in Sri Lanka, 21 morti

Keystone-SDA

Un autobus sovraffollato con a bordo decine di pellegrini buddisti si è schiantato oggi in un precipizio in Sri Lanka. Il bilancio aggiornato è di 15 morti e 24 feriti, secondo la polizia locale.

(Keystone-ATS) In uno tra i peggiori incidenti stradali nel Paese da decenni, l’autobus di proprietà statale stava viaggiando attraverso la regione collinare centrale di Kotmale quando l’autista ha perso il controllo ed è uscito di strada su una scogliera prima dell’alba, ha riferito la polizia. Trasportava circa 70 passeggeri, circa 20 in più della sua capacità, ha detto la polizia, aggiungendo che è in corso un’indagine.

L’autobus stava viaggiando dalla città santa di Kataragama, meta di pellegrinaggio per buddisti, indù, musulmani e indicine Vedda, nell’estremo sud dell’isola, alla città centrale di Kurunegala, distanti circa 250 chilometri.

Lo Sri Lanka registra una media di 3.000 vittime di incidenti stradali all’anno, e le sue strade sono ritenute tra le più pericolose al mondo.