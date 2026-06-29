Burnham lancia strategia economica per “risollevare Gb”

Keystone-SDA

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Il neo deputato laburista Andy Burnham, al momento unico candidato nella successione al premier dimissionario Keir Starmer, pronuncia oggi il suo primo grande discorso stilando un piano economico volto a "risollevare" il Regno Unito e portarlo "dove dovrebbe essere".

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(Keystone-ATS) Al centro della strategia, come emerge dalle anticipazioni, una vasta devolution, quindi decentramento, da Londra verso le amministrazioni locali, in quello che Burnham definisce come “il più grande trasferimento di potere fuori da Whitehall dei tempi moderni”.

L’ex sindaco di Greater Manchester, indicato come primo ministro in pectore dai media, si impegna quindi a spostare vaste risorse per rilanciare le zone periferiche, a partire dal nord Inghilterra da dove arriva: quelle aree che non hanno mai potuto contare appieno sulla crescita del Regno. La sua intenzione è quella di cambiare “profondamente” il Paese, a partire dal modo in cui è governato. Insieme a questo, è previsto l’annuncio di un piano decennale per migliorare gli standard di vita della popolazione ai margini, come i giovani che non lavorano e non studiano: una “generazione perduta” di quasi un milione di persone.

Burnham ha comunque già sottolineato che vuole attenersi alle stringenti regole fiscali fissate dalla cancelliera dello Scacchiere Rachel Reeves, destinata a essere sostituita quando ci sarà la successione a Starmer e la nomina dei componenti del nuovo esecutivo. Ma restano i suoi vincoli sul ricorso al debito, come sottolinea la Bbc, tali da limitare molto le possibilità di manovra di Burnham.