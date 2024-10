Burkart: “siamo per chi lavora, non per chi chiede allo stato”

Keystone-SDA 1 minuto (Keystone-ATS) Il PLR deve lottare per il modello liberale di successo e prendere posizione a favore di chi lavora e si impegna. Lo sostiene il presidente nazionale Thierry Burkart, che nel suo discorso all’assemblea nazionale di Tenero (TI) ha messo in guardia dalla costante ricerca di soluzioni statali. Il PLR è il partito più liberale e borghese del paese, ha affermato il consigliere agli Stati argoviese, dove con il termine “borghese” – ha spiegato – si intende la difesa dei cittadini dallo stato e dalle sue ingerenze. È in questo campo che il partito liberale radicale ha la posizione più chiara, ha detto il giurista. Il 49enne ha lamentato quella che considera essere la crescita della coalizione dei cosiddetti “esigenti”, cioè coloro che vogliono sempre più soluzioni da parte dello stato, invece che assumersi responsabilità personali. Il PLR è invece a favore della faticosa e ingrata politica di austerità, ha argomentato l’uomo politico alla testa del partito dall’ottobre 2021.