Bundestag tedesco toglie immunità al politico di Afd Krah

Il Bundestag tedesco ha tolto l'immunità al parlamentare tedesco dell'ultradestra Afd Maximilian Krah. Lo scrive der Spiegel, sottolineando che da questo momento la polizia potrà indagare sul deputato.

(Keystone-ATS) Secondo la rivista, a carico del 48enne ci sarebbe una richiesta di indagine della procura generale di Dresda per corruzione e riciclaggio di denaro. Krah è sospettato di aver preso soldi dalla Cina nel suo mandato all’europarlamento, si legge.

Si tratta del politico che finì sotto i riflettori della cronaca internazionale nel 2024, per l’arresto del suo assistente, Jian Guo, che fu accusato di essere una spia cinese.

