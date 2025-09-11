Bundestag tedesco toglie immunità al politico di Afd Krah

Keystone-SDA

Il Bundestag tedesco ha tolto l'immunità al parlamentare tedesco dell'ultradestra Afd Maximilian Krah. Lo scrive der Spiegel, sottolineando che da questo momento la polizia potrà indagare sul deputato.

1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo la rivista, a carico del 48enne ci sarebbe una richiesta di indagine della procura generale di Dresda per corruzione e riciclaggio di denaro. Krah è sospettato di aver preso soldi dalla Cina nel suo mandato all’europarlamento, si legge.

Si tratta del politico che finì sotto i riflettori della cronaca internazionale nel 2024, per l’arresto del suo assistente, Jian Guo, che fu accusato di essere una spia cinese.