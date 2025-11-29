Bug software Airbus, 6mila aerei A320 bloccati a terra

Keystone-SDA

Migliaia di aerei Airbus sono stati bloccati a terra dopo che è stato scoperto che l'intensa radiazione solare potrebbe interferire con i computer di controllo di bordo, causando ritardi in tutto il mondo. Lo riferisce la Bbc.

(Keystone-ATS) Si ritiene che siano interessati circa 6.000 aerei A320, metà della flotta globale dell’azienda europea, ma si ritiene che la maggior parte potrà tornare a volare dopo un rapido aggiornamento software.

La compagnia aerea Swiss vola attualmente secondo in normali orari, ma non può escludere modifiche al programma di volo nei prossimi giorni. La conversione degli aeromobili interessati richiede infatti alcune ore, ha reso noto ieri sera la compagnia Swiss su richiesta di Keystone-ATS.

Airbus ha chiesto ieri di aggiornare il software di controllo degli A320. Secondo alcune fonti, oltre all’aggiornamento del software, potrebbe essere necessario anche un riallineamento dell’hardware, che porterebbe a pesanti interruzioni dell’operatività.

Le compagnie aeree indiane IndiGo, Air India e Air India Express hanno annunciato che tra i 200 e i 250 voli subiranno ritardi o cancellazioni a seguito della richiesta di Airbus. In totale le compagnie aeree indiane dispongono di circa 560 aeromobili della famiglia A320, ma non hanno rivelato il numero di aeromobili interessati.

Airbus ha reso noto in un comunicato che l’analisi di un recente evento che ha coinvolto un aeromobile A320 ha rivelato che un’intensa radiazione solare può corrompere i dati critici per il funzionamento dei comandi di volo.

“Ci scusiamo per l’inconveniente causato e collaboreremo a stretto contatto con gli operatori, mantenendo la sicurezza come priorità assoluta e prioritaria”, ha dichiarato il produttore di aeromobili aggiungendo di avere chiesto proattivamente alle autorità aeronautiche di tutto il mondo di chiedere agli operatori un’immediata azione precauzionale tramite un’allerta.