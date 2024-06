BS: rapporto critico, comandante polizia sollevato da funzioni

(Keystone-ATS) Il comandante della polizia cantonale di Basilea Città, Martin Roth, è sollevato dalle sue funzioni.

Lo ha annunciato oggi la direttrice del Dipartimento di giustizia e sicurezza, Stephanie Eymann, parlando di primo passo dopo la pubblicazione, la settimana scorsa, di un rapporto molto critico.

Finché non sarà presa una decisione definitiva, Roth è sospeso dal suo incarico. In qualità di autorità che nomina il comandante, il Consiglio di Stato è d’accordo con questa procedura, ha dichiarato Eymann ai media, promettendo altre decisioni e precisando che si è preferito evitare un soluzione ad interim.

Il rapporto evidenziava una cultura della paura, la mancanza di fiducia nella direzione e misure inadeguate in materia di sessismo e razzismo all’interno del corpo. “C’è un’atmosfera di tensione tra il personale”, aveva riassunto il 21 giugno davanti ai media il responsabile dello studio, l’esperto di diritto costituzionale e amministrativo Markus Schefer dell’Università di Basilea, per il quale in polizia è necessario un cambio di rotta.

Schefer aveva evocato commenti critici nei confronti della dirigenza, ma anche casi di razzismo e sessismo, con segnalazioni di incidenti che sono andati oltre il quadro legale consentito.

All’inchiesta, condotta per accertare le cause dell’ondata di licenziamenti e della carenza di personale nel corpo di polizia, avevano partecipato in maniera volontaria 372 persone. Di queste, circa 320 erano membri della polizia cantonale, ovvero un terzo degli oltre 1000 dipendenti. Gli altri erano ex agenti e membri di altre unità amministrative.