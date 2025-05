BS: punta fortemente sulla bici, sì a percorsi ciclabili prioritari

Keystone-SDA

Importante passo avanti in materia di mobilità per Basilea Città: chiamata alle urne in un fine settimana caratterizzato dal Concorso eurovisione della canzone, la popolazione ha approvato il principio di istituire una fitta rete di percorsi ciclabili prioritari.

(Keystone-ATS) Concretamente le “Velovorzugsrouten” – questo il loro nome – permetteranno agli utenti di spostarsi in bicicletta in modo agevole, con meno interruzioni e maggiore sicurezza rispetto alle ciclabili tradizionali.

L’iniziativa che voleva istituirle, per una lunghezza complessiva di 50 chilometri, è stata in realtà respinta (i sì sono stati solo il 37,3%), ma con il 59,2% dei consensi è passato il controprogetto del parlamento, che prevede percorsi per 40 chilometri, con oneri per 40 milioni di franchi. A titolo di confronto, la città di Lugano ha un totale di 39 chilometri di percorsi ciclabili (normali, non prioritari). L’esito del voto ha soddisfatto anche gli iniziativisti: ha il vantaggio di essere più velocemente applicabile.

Sempre oggi i votanti hanno anche approvato con il 63,2% un insieme di misure volte ad attutire le conseguenze dell’introduzione dell’imposizione minima dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) approvata a livello federale nel 2023 e introdotta nel gennaio 2024. Fra le altre cose saranno creati due fondi, finanziati con il maggior gettito d’imposta, per migliorare l’attrattiva del cantone, con particolare impegno su ricerca e innovazione.

Gli oggetti in votazione hanno peraltro interessato meno di un votante su due: la partecipazione si è attestata al 42,7%, con la gran parte dei cittadini (97%) che ha optato per il voto per corrispondenza.