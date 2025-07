BS: Museo dei cartoni animati, 40 anni di fumetti queer di Bechdel

Keystone-SDA

Il Museo della caricatura e dei cartoni animati di Basilea presenta la prima retrospettiva in Europa dedicata ad Alison Bechdel, la più importante fumettista queer americana. Vi è esposta la sua opera di 40 anni: dai primi schizzi al nuovo romanzo grafico "Spent".

(Keystone-ATS) “Volevo mostrare il danno che l’omofobia provoca alle persone”, ha affermato Bechdel durante l’inaugurazione della mostra a Basilea. Soprattutto alla luce dell’attuale politica del presidente Donald Trump, non è chiaro quale direzione prenderà l’America in questo ambito.

Bechdel ha commentato così il suo fumetto più famoso, “Fun Home: A Family Tragicomic” (2006; uscito nel 2007 nella versione italiana con il titolo “Fun Home. Una tragicommedia familiare”), adattato anche in un musical per Broadway. In esso racconta la storia del padre defunto, che nascondeva la sua bisessualità dietro una facciata borghese, con un tragico epilogo.

Le opere di Bechdel, nata nel 1960, sono autobiografiche e autofittizie. Sebbene affrontino temi seri, l’autrice li ha sempre trattati con un pizzico di umorismo e autoironia. Nei suoi fumetti, anche i riferimenti letterari giocano un ruolo importante. Bechdel ha raccontato che, mentre lavorava a “Fun Home”, per comprendere meglio la vita di suo padre, ha letto libri che le aveva sempre consigliato di leggere.

L’album “Are You My Mother?” (2012; uscito lo stesso anno nella versione italiana con il titolo “Sei tu mia madre? Un’opera buffa”), è stato il più impegnativo, poiché a differenza del padre, la madre poteva osservarla mentre lavorava, ha aggiunto l’artista.

Non si considera un’attivista o una “separatista lesbica”, si legge in una citazione di Bechdel sulla parete del Museo dei cartoni animati. Ciò che le importa è vedere un’immagine accurata di sé stessa e della società nello specchio culturale e ha quindi deciso di crearlo. I circa 250 disegni originali esposti offrono uno sguardo su questo specchio.

“Alison Bechdel. The Essential” è visibile da sabato e fino al 26 ottobre.