BS: manifestazione contro Israele a margine dell’Eurovision

Keystone-SDA

Circa 150 persone sono scese in strada ieri sera a Basilea per protestare contro la partecipazione di Israele all'Eurovision Song Contest (ESC). La manifestazione non autorizzata si è svolta in maniera pacifica.

1 minuto

(Keystone-ATS) Si è trattata di una marcia tranquilla con bandiere della Palestina e qualche striscione, ma senza cori e altoparlanti. Il gruppo di dimostranti è partito dalla Marktplatz ed ha attraversato il ponte Mittlere Brücke, come ha potuto osservare ieri un giornalista dell’agenzia Keystone-ATS. Nonostante le dimensioni modeste della manifestazione, la presenza mediatica sul posto è stata insolitamente vasta, data la grande portata dell’evento canoro internazionale in corso a Basilea

Per motivi di sicurezza la polizia non ha concesso ai manifestanti di raggiungere la Messeplatz, il centro espositivo dove è stato allestito l’Eurovision Village. La folla ha proseguito verso la caserma, dove la manifestazione si è definitivamente conclusa.