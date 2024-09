BS: due nuovi cuccioli di leopardo delle nevi allo zoo di Basilea

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Quest’estate allo zoo di Basilea sono venuti al mondo tre nuovi cuccioli di leopardo delle nevi. Purtroppo, uno di loro non è sopravvissuto ed è deceduto nel corso dei suoi primi due mesi di vita.

Stando ai veterinari, l’esemplare di femmina battezzata Vaya, soffriva di una malformazione all’anca. Lo ha fatto sapere oggi lo Zolli.

Nata a giugno, Vaya mostrava fin da subito un problema agli arti posteriori e un’andatura anormale. Inoltre, rispetto ai suoi due fratellini, faticava a crescere, ha dichiarato lo zoo renano. I veterinari hanno osservato gli sviluppi della piccola felina, sperando che si trattasse di un fenomeno di passaggio e che il cucciolo potesse rimettersi in sesto in poche settimane, ma Vaya si è spenta il 23 agosto. Ora è in corso la sua autopsia.

I due fratellini, Vakaris e Vishal, godono invece di buona salute, anche se Vishal ha dovuto da poco subire un’operazione ad una palpebra. Adesso però è già tornato vispo e sereno. Si tratta della seconda cucciolata per la coppia di leopardi delle nevi Rangi e Mekong.