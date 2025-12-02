Bruxelles: fermata Federica Mogherini

L'ex Alta rappresentante dell'Ue Federica Mogherini, l'ambasciatore italiano Stefano Sannino e una terza persona sono state fermate nel quadro di un'inchiesta che riguarda il Servizio diplomatico dell'Ue (Seae) e il Collegio d'Europa di Bruges.

(Keystone-ATS) Sono indagati per presunta frode negli appalti, corruzione, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale. Lo riferisce la procura europea (Eppo), alla guida delle indagini. Stando a fonti vicine alla stessa procura europea, sono stati tutti fermati a Bruxelles. Il fermo dovrà essere convalidato entro 48 ore.