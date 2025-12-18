Bruxelles, sgomberati gli agricoltori dalla piazza davanti al Pe
Dopo diverse ore di tensione la polizia belga è riuscita a far sgomberare gli agricoltori dalla centralissima Place du Luxembourg, la piazza a Bruxelles antistante al Parlamento europeo.
(Keystone-ATS) Una persona è rimasta ferita durante gli scontri per lo sgombero, riferisce Le Soir, ed è stato trasferita da un furgone della polizia per ricevere le cure del caso.
Al momento la piazza è tornata tranquilla: i manifestanti restano nelle strade adiacenti, presidiati da un massiccio schieramento di polizia, mentre sono stati accesi alcuni roghi di copertoni.
Tra le sigle sindacali presenti nella piazza, la federazione nazionale dei sindacati degli agricoltori francese (Fnsea), la federazione dipartimentale dei sindacati degli agricoltori dell’Ile-de-France (Fdsea) e il sindacato agricolo dei giovani agricoltori, Jeunes agriculteurs (Cnja).