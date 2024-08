Brusio (GR): ordinato abbattimento di un lupo solitario

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Le autorità dei Grigioni hanno dato il via libera all’uccisione di un lupo: l’animale, un solitario, il 30 di luglio ha attaccato e ferito gravemente un pony adulto su un alpeggio situato nel territorio di Brusio.

Il guardiacaccia ha ora sessanta giorni di tempo per eliminare il canide. L’autorizzazione da parte delle autorità cantonali è possibile poiché si tratta di un esemplare che non appartiene a un branco, si legge in una nota delle autorità pubblicata sul sito web del Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità.

L’autorizzazione è inoltre possibile quando un lupo causa danni considerevoli al bestiame, precisano le autorità, secondo cui tale condizione è data nel caso concreto. Inoltre, si temono altri attacchi del genere da parte del lupo in questione.