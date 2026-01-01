Brucia chiesa in centro Amsterdam, crolla il campanile

Keystone-SDA

Il campanile della chiesa di Vondelkerk ad Amsterdam, avvolto dalle fiamme, è crollato completamente stamattina a causa di un incendio, iniziato dopo mezzanotte. Lo scrivono i media olandesi.

(Keystone-ATS) La Vondelkirche di Amsterdam “non può più essere salvata”, ha annunciato la Regione di Sicurezza di Amsterdam-Amstelland. L’intero edificio è in fiamme. “L’intera chiesa potrebbe crollare”, ha detto un portavoce, riportato dall’agenzia nederlandese Anp. La chiesa si trova proprio vicino al famoso Vondelpark della capitale olandese.