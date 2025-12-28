Brigitte Bardot aveva forti legami con la Svizzera

(Keystone-ATS) L’attrice francese si era battuta contro la caccia ai cuccioli di foca con l’ecologista elvetico Franz Weber e, più recentemente, a favore dei lupi.

Altre relazioni con la Confederazione sono il suo matrimonio con il miliardario tedesco-svizzero Gunther Sachs, che ha soggiornato a Pully (VD), e le sue riprese cinematografiche, come quelle di “Vie privée” (“Vita privata”) a Ginevra nel 1961. Ha anche lavorato con il regista franco-svizzero Jean-Luc Godard, autore di “Le Mépris” (“Il disprezzo”) nel 1963.

Brigitte Bardot ha spesso criticato la politica elvetica sul lupo, considerandola una vergogna per un paese che a suo avviso dovrebbe dare l’esempio. In una lettera pubblicata il 18 ottobre 2023 sul social X si era rivolta al consigliere federale Albert Rösti, capo del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: “Non potete dichiarare guerra a questo animale che non c’entra nulla, che è prezioso per la biodiversità, anche se la sua presenza richiede una migliore protezione delle mandrie”, affermava.