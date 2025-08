Brienz (GR): situazione più tranquilla dopo forti precipitazioni

Keystone-SDA

A Brienz (GR) la situazione si è stabilizzata dopo le forti precipitazioni delle scorse ore che minacciavano nuove colate detritiche e cadute di massi sul pendio. Il comune di Albula ha infatti revocato oggi alcune misure di sicurezza messe precedentemente in atto.

(Keystone-ATS) Il terreno è riuscito ad asciugarsi, hanno dichiarato le autorità comunali di Abula – di cui Brienz è frazione – nel loro ultimo bollettino pubblicato oggi. A partire da mezzogiorno i divieti imposti ai ciclisti e ai pedoni sui tratti di strada interessati e sul sentiero escursionistico sono stati revocati. Via libera anche per la pesca e la canoa.

Le restrizioni erano entrate in vigore lunedì scorso a causa delle forti piogge, che hanno causato pericolosi smottamenti sopra il villaggio. Secondo le autorità, nelle zone monitorate i movimenti erano aumentati negli ultimi giorni per poi diminuire nel corso delle ultime ore.

All’inizio della settimana, su raccomandazione degli esperti, le autorità comunali hanno dato il via alla cosiddetta fase “blu”, con la chiusura di tutte le vie di comunicazione circostanti. Il villaggio è stato evacuato lo scorso novembre e l’accesso a Brienz e all’area circostante rimane tutt’ora vietato. Non appena la situazione lo consentirà, gli sfollati potranno tornare in paese durante il giorno.