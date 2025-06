Bri, Impatto dei dazi sul Pil sarà significativo

Keystone-SDA

L'economia globale "risentirà dell'impatto dell'alta incertezza ancor prima del pieno effetto dei dazi" visto che le imprese stanno ritardando gli investimenti e le famiglie aumentano il risparmio per cautelarsi.

(Keystone-ATS) L’allarme arriva dalla Banca dei regolamenti internazionali (Bri) nel suo Rapporto economico annuale.

“La frenata deve ancora manifestarsi nei dati – scrive l’istituto di Basilea – ma l’alta incertezza e la fiducia in calo di consumatori e imprese segnalano chiaramente un deterioramento in arrivo per l’attività economica”, con la crescita attesa in peggioramento significativo “per diversi Paesi”.

I dazi che “agitano i mercati finanziari e minacciano di ridisegnare il panorama economico globale”, arrivano “in un mondo già alle prese con frammentazione economica, calo della produttività”, debito pubblico elevato e peso crescente di “istituzioni finanziarie non bancarie meno regolamentate”.

Una serie di vulnerabilità pre-esistenti che “aggravano i rischi” per la stabilità finanziaria e la sostenibilità del “debito senza precedenti in diversi Paesi”, secondo la Bri. “Le politiche pubbliche sono fondamentali come forza stabilizzatrice” e “devono agire con decisione su più fronti per garantire la stabilità dei prezzi e promuovere una crescita economica sostenibile, preservando al contempo la stabilità economica e finanziaria”, dice il direttore generale, Agustín Carstens.