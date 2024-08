Brasile: diplomatici minacciano primo sciopero della storia

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) L’Associazione e sindacato dei diplomatici brasiliani (Adb) ha approvato una proposta che apre la strada al primo sciopero nella storia del ministero degli esteri del paese sudamericano.

La decisione è stata presa col 95% dei voti a favore, mentre nel paese sono previsti importanti eventi internazionali, come le riunioni del G20, che culmineranno nel vertice di novembre.

L’Adb chiede un aumento salariale del 36,9%, mentre il ministero ha proposto un incremento del 7,8%, da attuarsi tra il 2025 e il 2026, a seconda della categoria. Ma la protesta riguarda anche “l’età pensionabile a 75 anni” e una struttura rigida, “con posti limitati per fasce, che ha lasciato un numero significativo di dipendenti a ristagnare nelle classi iniziali”.

Il sindacato vuole inoltre la “valorizzazione” della carriera, soprattutto in un “momento in cui il Brasile sta riprendendo le sue ambizioni di politica estera, con grandi eventi come i vertici del G20 e del Brics (2025) e la COP-30 (2025)”.

Il ministro degli esteri, Mauro Vieira, sta monitorando le richieste dei diplomatici, per l’apertura di un tavolo negoziale con l’Adb.