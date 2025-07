Brasile: Bolsonaro dovrà indossare il braccialetto elettronico

Keystone-SDA

L'ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro dovrà indossare un braccialetto elettronico e rimanere in casa tra le 19.00 e le 7.00, e non potrà più usare reti sociali o mantenere contatti con coimputati e diplomatici stranieri.

4 minuti

(Keystone-ATS) Sono queste le principali misure cautelari disposte contro il leader di estrema destra dalla Corte suprema, che ha notificato la decisione nel corso di un’operazione della polizia federale presso la sua residenza di Brasilia e il suo ufficio.

Bolsonaro ha definito una “suprema umiliazione” l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico e le nuove misure cautelari imposte dalla Corte Suprema, che lo ritiene a rischio fuga. “Non ho mai pensato di lasciare il Brasile né di rifugiarmi in un’ambasciata”, ha dichiarato in una conferenza stampa.

L’ex capo dello Stato è sotto processo presso l’Alta Corte per un tentativo di colpo di stato nel 2022.

Intanto il Partito dei lavoratori (Pt, di sinistra), guidato dal presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ha chiesto alla Corte suprema brasiliana di ordinare la detenzione preventiva del deputato Eduardo Bolsonaro, figlio dell’ex presidente, per attentato alla sovranità nazionale e tradimento della patria. La relativa petizione è stata presentata dai portavoce del Pt al Congresso, il senatore Randolfe Rodrigues e il deputato Lindbergh Farias, che accusano il parlamentare dell’opposizione di aver cercato di imporre sanzioni internazionali contro il Brasile attraverso i suoi contatti negli Stati Uniti.

Eduardo Bolsonaro ha riconosciuto pubblicamente che le sue azioni a Washington hanno portato all’annuncio da parte del presidente statunitense Donald Trump, la scorsa settimana, di imporre dazi del 50% sui prodotti brasiliani a partire dal primo agosto.

Il presidente americano ha giustificato la misura sostenendo che Jair Bolsonaro sta affrontando una “persecuzione”. “Il processo politico contro Bolsonaro è una caccia alle streghe”, ha scritto Trump in una lettera alle autorità brasiliane, in cui ha fatto esplicito riferimento al procedimento giudiziario per presunto tentativo di golpe.

All’ex presidente è stato inoltre vietato di avvicinarsi alle ambasciate.

Dopo circa due ore di perquisizioni presso l’abitazione di Bolsonaro nel quartiere Giardino Botanico a Brasilia, gli agenti della polizia federale sono andati via portando con loro diversi faldoni di documenti. Secondo la ricostruzione di Cnn Brasil, gli investigatori avrebbero sequestrato anche 10mila dollari in contanti.

Il presidente viene in questo momento trasferito verso la sede della polizia dove sarà fissato il braccialetto elettronico.

In una nota diffusa alla stampa la difesa di Bolsonaro ha riferito di aver appreso con “sorpresa e indignazione” della notizia dell’imposizione di severe misure cautelari contro il proprio cliente che “ha sempre rispettato le decisioni della giustizia”.

Dalla scorsa settimana, il Brasile è stato oggetto di ripetuti attacchi da parte del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha annunciato un aumento dei dazi del 50% sui prodotti brasiliani a partire dal 1 agosto, citando come motivazione una presunta “caccia alle streghe” contro Bolsonaro, che rischia oltre 40 anni di carcere in caso di condanna.

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha risposto con fermezza: “Il Brasile è sempre stato aperto al dialogo”, ha detto, aggiungendo che quanto deciso da Trump è “un ricatto inaccettabile”.