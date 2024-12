Brasile: arrestato l’ex ministro della difesa Walter Braga Netto

Keystone-SDA

La polizia federale del Brasile ha arrestato l'ex ministro della difesa del governo di Jair Bolsonaro, Walter Braga Netto.

(Keystone-ATS) Generale dell’esercito in riserva e già candidato alla vicepresidenza in ticket con Bolsonaro nel 2022, Braga Netto è accusato – insieme all’ex capo dello Stato e altre 34 persone – di aver preso parte all’organizzazione criminale che aveva pianificato un colpo di Stato per impedire l’insediamento del presidente eletto Luiz Inacio Lula da Silva dopo la vittoria al ballottaggio nel 2022.