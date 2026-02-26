Brasile, via libera della Camera all’accordo Mercosur-Ue

Keystone-SDA

La Camera dei deputati del Brasile ha approvato l'accordo di libero scambio tra Mercosur e Unione Europea, che passa ora all'esame del Senato, ultima tappa prima dell'entrata in vigore.

(Keystone-ATS) Firmato il 17 gennaio in Paraguay, il trattato prevede la riduzione o l’eliminazione graduale di oltre il 90% delle tariffe sul commercio tra i due blocchi, dando vita a una delle maggiori aree di libero scambio al mondo.

Il relatore Marcos Pereira ha portato in Aula le preoccupazioni del settore dell’agrobusiness sulle clausole di salvaguardia, sollecitando l’adozione di misure di protezione. Il vicepresidente e ministro dello Sviluppo Geraldo Alckmin ha assicurato che un decreto sulle tutele settoriali sarà esaminato dalla Casa Civil e pubblicato nei prossimi giorni, prima del voto in Senato.

Il governo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva definisce l’intesa “storica”, attesa da oltre 25 anni e con un mercato potenziale di oltre 700 milioni di persone. Restano tuttavia i tempi europei: secondo Globo, l’invio del testo alla Corte di giustizia dell’UE potrebbe rallentare l’attuazione, che resta comunque prevista in forma provvisoria.