Brasile, quattro morti e numerosi dispersi per piogge torrenziali

Keystone-SDA

È di almeno quattro morti e un numero ancora imprecisato di feriti e dispersi il bilancio delle vittime causate da frane e allagamenti nel Pernambuco, lo Stato del nord-est del Brasile, colpito da intense piogge nelle ultime 24 ore.

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(Keystone-ATS) Le situazioni più gravi si sono registrate nella regione metropolitana di Recife e a Olinda. Nella capitale, una frana ha travolto un’abitazione: una donna di 24 anni e il figlio sono morti, mentre altri familiari sono stati soccorsi in condizioni gravi. A Olinda, un altro smottamento ha distrutto cinque case, causando la morte di una giovane madre e del figlio di sei mesi. Secondo i media locali, decine di persone sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco, mentre oltre mille hanno dovuto lasciare le proprie case e circa 900 sono ospitate in strutture temporanee. Le operazioni di soccorso sono rese difficili dal terreno saturo d’acqua e dal rischio di nuovi cedimenti. Le precipitazioni hanno raggiunto livelli eccezionali: a Recife sono caduti 175 millimetri di pioggia, mentre a Goiana si sono superati i 200 millimetri in 24 ore, pari a oltre un mese di pioggia. Ancora da quantificare i danni alle infrastrutture e l’impatto sui collegamenti, tra strade interrotte e voli deviati. Il governo federale ha annunciato l’invio di aiuti emergenziali e squadre della protezione civile per sostenere le operazioni di assistenza. Le autorità restano in allerta per il rischio di ulteriori precipitazioni nelle prossime ore.