Brasile, dopo oltre 5 mesi riapre l’aeroporto di Porto Alegre

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Dopo più di cinque mesi di inattività, l’aeroporto Salgado Filho di Porto Alegre effettuerà nuovamente voli commerciali a partire da oggi.

Con gli imbarchi e gli sbarchi di aerei cancellati sul posto dal 3 maggio, dopo le alluvioni che hanno colpito lo stato brasiliano di Rio Grande do Sul, la stima è che 71 operazioni transiteranno dal terminal il primo giorno di ripresa, con un movimento stimato di 9mila passeggeri, secondo il ministero dei Porti e degli Aeroporti.

La ripresa dei voli è possibile grazie al completamento di un’altra fase di ripristino della pista e del terminal Salgado Filho. I lavori hanno comportato, secondo le autorità locali, la pulizia e l’ispezione delle solette in cemento, del basamento della pista, con successiva fresatura, rimozione dei detriti e ricomposizione degli strati di asfalto in un tratto di 1.400 metri della pista di atterraggio e decollo e delle corsie per i taxi.