Brasile, al via il primo tunnel sottomarino

La società portoghese Mota-Engil Latam Portugal ha vinto il bando per la costruzione del primo tunnel sottomarino del Brasile, che collegherà le città di Santos e Guarujá, con un investimento stimato di circa 6,8 miliardi di reais, pari a 1 miliardo di franchi.

(Keystone-ATS) L’opera, lunga 1,5 km di cui 870 metri sotto il livello dell’acqua, sarà realizzata in blocchi di cemento prefabbricati, trasportati e affondati nel canale con precisione, ricoperti poi da strati di sabbia e pietre.

Il tunnel, parte del Programma di accelerazione della crescita (Pac), sarà inaugurato nel 2031 e prevede il transito di auto, trasporto pubblico, camion, biciclette e pedoni, sostituendo le attuali imbarcazioni che trasportano 78 mila persone al giorno.

Il progetto, su cui si discuteva da decenni, è stato lanciato all’inizio di quest’anno dal presidente Luiz Inácio Lula da Silva, di sinistra, in collaborazione con il governatore di San Paolo, Tarcísio de Freitas, di destra.

Lo rende noto il sito all news G1, sottolineando come si siano superate le divisioni politiche tra i due mentre è stata scelta l’opzione sottomarina per i minori impatti ambientali e la rapidità esecutiva rispetto a ponti o tunnel tradizionali.

