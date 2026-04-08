Borsa svizzera vola in apertura dopo annuncio tregua USA-Iran
La borsa svizzera scatta in avvio di seduta dopo l'annuncio della tregua di 15 giorni concordata da Stati Uniti e Iran: alle 9.13 l'indice dei titoli guida SMI segnava una progressione del 3,48% a 13'235,60 punti.
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