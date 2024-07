Borsa svizzera non toccata dai problemi informatici, altri lo sono

1 minuto

(Keystone-ATS) La borsa svizzera non è toccata dai problemi informatici che stanno interessando una miriade di aziende in tutto il mondo con effetti a cascata in vari ambiti, non da ultimi in quelli del trasporto aereo e della finanza.

Problemi che sono causati, a quanto sembra, da un aggiornamento difettoso dell’antivirus Crowdstrike.

“Non utilizziamo Crowdstrike”, ha indicato all’agenzia Awp un portavoce di SIX, il gruppo che gestisce il mercato zurighese. Altre piazze non sono così fortunate: vengono ad esempio segnalati problemi nel calcolo degli indici delle borse di Milano e di Londra.