Borsa svizzera chiude invariata

La Borsa svizzera termina la penultima seduta della settimana invariata: l'indice dei valori guida SMI ha chiuso a 11'880,00 punti, senza variazione percentuale (0,00%) rispetto a ieri.

(Keystone-ATS) Sul mercato azionario svizzero ha continuato ad aleggiare anche oggi un clima di incertezza, malgrado Wall Street non abbia risentito della contrazione oltre le attese dell’economia statunitense. Gli occhi restano puntati sul Medio Oriente e in particolare sui risvolti del cessate il fuoco, seppur precario, tra Israele e Iran.

Gli investitori restano in allerta per l’incombente minaccia dei balzelli doganali – annunciati ad aprile e poi congelati per tre mesi – del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e che, allo scadere dei 90 giorni il prossimo 9 luglio, rischiano nuovamente di seminare il caos nelle Borse di tutto il mondo.

Sul fronte interno, altra performance negativa di Amrize (-2,68% a 39,46 franchi), fresca di scissione da Holcim (-1,47% a 57,68 franchi), in linea con la volatilità tipica post spin-off. Altri titoli in forte ribasso risultano Richemont (-1,71% a 146,45 franchi) e Nestlé (-0,93% a 78,99 franchi).

A trainare il listino sono invece stati UBS (+2,21% a 26,42 franchi) e i pesi massimi difensivi Roche (+1,04% a 262,10 franchi) e Novartis (+1,07% a 96,02 franchi), che ha annunciato oggi la collaborazione quadriennale con la società statunitense ProFound Therapeutics, volta a sviluppare nuovi trattamenti contro le malattie cardiovascolari.

Le blue chip che hanno terminato la contrattazioni in verde sono state inoltre Partners Group (+0,80% a 1’009,50 franchi) e Swisscom (+0,45% a 561,50 franchi). Tutti gli altri titoli hanno archiviato la seduta in negativo.