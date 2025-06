Borsa svizzera chiude in rialzo, SMI +0,84%

Keystone-SDA

La Borsa svizzera ha chiuso la settimana in chiaro rialzo. L'indice dei titoli guida SMI ha terminato le contrattazioni oggi in progressione dello 0,84% a 11'980,38 punti.

2 minuti

(Keystone-ATS) Gli investitori speculano in merito a un possibile taglio dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve, dopo che alcuni media hanno ventilato l’ipotesi che il presidente statunitense Donald Trump stia preparando un piano di successione per il presidente della Federal Reserve Jerome Powell.

Oggi si è inoltre appreso che l’inflazione negli Usa, misurata dall’indice Pce, è salita a maggio dello 0,1% su aprile e del 2,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I dati sono in linea con le attese degli analisti.

Sempre sul fronte americano, i mercati sperano che Trump faccia slittare la scadenza del 9 luglio per giungere a un accordo sui dazi con l’UE e altri Paesi. Il presidente statunitense avrebbe anche raggiunto un’intesa con la Cina per eliminare alcune restrizioni commerciali. La situazione in Medio Oriente è invece passata in secondo piano, dopo l’entrata in vigore del cessate il fuoco tra Israele e Iran.

Per quanto riguarda il mercato svizzero, oggi hanno chiuso con il vento in poppa i finanziari UBS (+1,36% a 26,78 franchi) e Partners Group (+2,03% a 1’030,00 franchi). Guadagni più contenuti per gli assicurativi Swiss Life (+0,20% a 802,80 franchi), Swiss Re (+0,59% a 137,35 franchi) e Zurich (+0,29% a 555,20 franchi).

In ordine sparso i pesi massimi difensivi Novartis (+0,17% a 96,18 franchi), Roche (-0,19% a 261,60 franchi) e Nestlé (+0,38% a 79,29 franchi).

Giornata da incorniciare per i titoli più sensibili ai cicli economici come ABB (+4,28% a 47,79 franchi), Geberit (+1,72% a 628,40 franchi), Holcim (+3,12% a 59,48 franchi), Kühne+Nagel (+1,45% a 174,60 franchi) e Sika (+2,04% a 219,90 franchi), che ha annunciato l’acquisizione della qatariota Gulf Additive Factory.