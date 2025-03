Borsa svizzera chiude in rialzo, SMI +0,82%

Keystone-SDA

Borsa svizzera in modalità recupero oggi: l'indice principale SMI è avanzato dello 0,82% a 13'112.75 punti dopo la marcata contrazione di ieri sulla scia della guerra dei dazi scatenata dal presidente americano Donald Trump.

(Keystone-ATS) Il segretario al commercio Howard Lutnick ha però alimentato le speranze di una soluzione imminente alla disputa con il Messico e il Canada. I mercati azionari sono anche stati sostenuti dal piano di investimenti da 500 miliardi di euro in difesa e infrastrutture annunciati dal cancelliere in pectore tedesco Friedrich Merz.

L’incertezza rimane comunque elevata: l’arbitrarietà con cui l’amministrazione Trump sta prendendo decisioni è profondamente inquietante per gli investitori, ha commentato un’analista. Al contempo le ultime dichiarazioni inerenti alla guerra in Ucraina indicano un allentamento delle tensioni in tale ambito.

I titoli ciclici legati all’industria delle costruzioni, in particolare, hanno beneficiato di una forte domanda: secondo gli analisti il settore potrebbe beneficiare dei progetti infrastrutturali in Europa o della ricostruzione in Ucraina. Sika, che ha ottenuto un’ulteriore spinta da uno studio positivo, è così salita del 7,97% a 238.40 franchi, Geberit del 6,78% a 554.60 franchi e Holcim del 5,99% a 99.84 franchi. Bene anche ABB (+3,77% a 48.66 franchi).

Tra le altre blue chip in evidenza UBS (+3,00% a 29.87 franchi), Logitech (+2,61% a 86.44 franchi) e Partners Group (+2,28% a 1’324.00 franchi). Quanto ai pesi massimi difensivi, Novartis ha guadagnato lo 0,62% a 100.00 franchi esatti, mentre hanno trainato al ribasso il listino Nestlé (-1,83% a 88.12 franchi) e Roche (-0,33% a 303.20 franchi). In forte calo inoltre Givaudan (-3,32% a 3’965.000 franchi) e Swisscom (-0,58% a 510.50 franchi).

Nel mercato allargato Sandoz ha chiuso con un +0,20% a 39.69 franchi dopo la presentazione dei conti 2024. In calo dopo i risultati annuali anche Orior (-16,77% a 27.05 franchi) e TX Group (-3,12% a 198.60 franchi) mentre è cresciuta Plazza (+1,40% a 361.00 franchi).